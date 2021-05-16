2021/05/16 | 08:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه قائد عمليات البصرة علي عبد الحسين الماجدي، الأحد، بالقيام بعمليات استباقية وتفتيشية في المناطق الحدودية للحيلولة دون تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الإعلامي للماجدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آيار 2021)، أن "قائد العمليات أكد خلال زيارتة الميدانية إلى مقر قيادة الحدود على ضبط الحدود مع الدول المجاورة والعمل على منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية وتسخير كافة الإمكانات المتاحة وإسناد امرية خفر السواحل للقيام بواجباتنا الأمنية".

وأضاف "خلال اطلاعنا على الشريط الحدودي لاحظنا وجود بعض المناطق قريبة جدا قد تستخدم في عمليات التهريب خصوصا المناطق الجنوبية لقاطع المسؤولية".

وشدد قائد عمليات البصرة على "ضرورة القيام بعمليات استباقية وتفتيش واسعة في تلك المناطق وتشديد الإجراءات الأمنية في مراقبة الحدود بالاستفادة من كاميرات المراقبة والطيران المسير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة يصدر توجيهاً للحد من تدفق المخدرات عبر الحدود) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة يصدر توجيهاً للحد من تدفق المخدرات عبر الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).