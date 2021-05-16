تأجيل الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية في اثيوبيا

2021/05/16 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 حزيران المقبل.

القرار جاء بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الانتخابات التي كانت قد تأجلت العام الماضي بسبب الجائحة.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، إن القرار جاء بسبب "تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع".

وبسبب ذلك، تم تمديد موعد الانتخابات لـ3 أسابيع من تاريخ موعدها الأول في الـ5 من حزيران، مضيفة أن "التاريخ المحدد سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المختلفة بشأن إجرائها".

المصدر: سكاي نيوز

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