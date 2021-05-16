عامٌ على حكومة الكاظمي.. جردة حساب

2021/05/16 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومات في بلداننا مصابة بداء النرجسية، وتعشق نفسها عندما تراها في عيون المداحين والمطبلين لها.وتقييم الأداء الحكومي في العراق مِن أعقد الموضوعات التي يمكن أن يفكّر بالكتابة عنها أيُّ باحث أكاديمي أو كاتب صحفي، لأنَّ الحكومات لا تحبّ مَن ينتقد سياساتَها، وهوس السلطة يجعلها فاقدةً لمعيار التمييز بين مَن ينتقد عملَها بدوافع سياسية وحزبية، وبين آخر يجمع همومَ المواطِن المغلوب على أمره والتزاماته الأخلاقية والمهنية في تقييم الواقع.

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