زلزال جديد يضرب سواحل اليابان

2021/05/16 | 08:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشمالي الشرقي لأساهيكاوا في اليابان، اليوم الأحد.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال ضرب على عمق 16.9 كم على بعد 104 كيلومترات من كوشيرو.وأضافت أن الزلزال وقع على وقع في تمام الساعة (03:23 بتوقيت غرينتش)، عند دائرة عرض (42.037 شمالا) وخط طول […]

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