رسمياً.. الاتحاد الآسيوي يعلن انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المزدوجة

2021/05/16 | 09:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، رسمياً، انسحاب منتخب كوريا الشمالية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا المقبل.

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وكتب الاتحاد تدوينة تابعها "ناس"، (16 آيار 2021)، تفيد بانسحاب المنتخب الكوري الشمالي من التصفيات المذكورة.

وأعلنت كوريا الشمالية انسحابها من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2002 في قطر، وذلك بعد انسحابها مؤخرا من أولمبياد طوكيو.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية بأن اتحاد الكرة الكوري الشمالي أرسل إشعارًا رسميًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 30 أبريل يعلن فيه قراره بالانسحاب من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر2022، والمقرر استضافتها في كوريا الجنوبية.

وقد أشار الاتحاد الكوري الشمالي، وفقا ليونهاب، إلى أن خطر تعرض لاعبيه للإصابة بـ Covid-19 من بين الأسباب الرئيسية لقراره عدم السفر إلى كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

يذكر أنه تم اختيار كوريا الجنوبية من قبل الاتحاد الآسيوي في مارس كواحدة من الملاعب المركزية للتصفيات الآسيوية لقطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

ومن المقرر أن تقام مباريات المجموعة الثامنة، التي تضم قادة تركمانستان ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا، في الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول بوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، إن سول لا تزال تأمل في أن تشارك كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم في كوريا الجنوبية، قائلة إنها ستوفر فرصة نادرة للتبادلات الرياضية وسط أوقات تشهد توترا في العلاقات بين البلدين.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خلال إفادة صحفية للصحفيين "سننتظر حتى ينتهي الاتحاد الآسيوي من مناقشاته الداخلية ويبلغ حكومتنا بالنتيجة النهائية".

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