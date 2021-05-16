قائد عمليات البصرة يبدأ مشواره بتوجيه للقوات الامنية: هذا ما رصدناه على الحدود !

2021/05/16 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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امر قائد عمليات البصرة علي عبد الحسين الماجدي، الأحد، بعمليات استباقية وتفتيشية في المناطق الحدودية للحيلولة دون تدفق المخدرات الى داخل العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للماجدي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (16 آيار 2021)، أن "قائد العمليات أكد خلال زيارتة الميدانية إلى مقر قيادة الحدود على ضبط الحدود مع الدول المجاورة والعمل على منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية وتسخير كافة الإمكانات المتاحة وإسناد امرية خفر السواحل للقيام بواجباتنا الأمنية".

وأضاف "خلال اطلاعنا على الشريط الحدودي لاحظنا وجود بعض المناطق قريبة جدا قد تستخدم في عمليات التهريب خصوصا المناطق الجنوبية لقاطع المسؤولية".

وشدد قائد عمليات البصرة على "ضرورة القيام بعمليات استباقية وتفتيش واسعة في تلك المناطق وتشديد الإجراءات الأمنية في مراقبة الحدود بالاستفادة من كاميرات المراقبة والطيران المسير".

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