توجيه جديد من عمليات البصرة للحد من تدفق المخدرات عبر الحدود

2021/05/16 | 09:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه قائد عمليات البصرة علي عبد الحسين الماجدي، اليوم الأحد، بالقيام بعمليات استباقية وتفتيشية في المناطق الحدودية للحيلولة دون تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية.وذكر المكتب الإعلامي للماجدي في بيان، أن “قائد العمليات أكد خلال زيارتة الميدانية إلى مقر قيادة الحدود على ضبط الحدود مع الدول المجاورة والعمل على منع تدفق […]

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