اليونان تحكم على

2021/05/16 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة يونانية على طالب لجوء من الجنسية الصومالية، بالسجن 146 عاما بتهمة تهريب البشر، في وقت دافع مهاجرون آخرون عن الرجل في المحكمة، قائلين إنهم مدينين بحياتهم له لإنقاذه أرواحهم.

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