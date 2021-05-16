توضيح من مصرف الرافدين حول ايام الدوام خلال العطل والمناسبات

2021/05/16 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، أن فروعه مفتوحة خلال أيام الاسبوع والعطل والمناسبات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه “يواصل تقديم خدماته دون انقطاع او توقف ولجميع فئات المجتمع”.وأضاف “فروعنا مفتوحة ايام الاسبوع والعطل لصرف مستحقات المنافذ واستلام مبالغ المنتجات النفطية”.

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