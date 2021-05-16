قائمة محدثة لأكثر 10 دول تضررا من كورونا

2021/05/16 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت حصيلة ضحايا وباء كورونا حول العالم إلى أكثر من 3 ملايين و365 ألف وفاة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 162 مليون إصابة.وتتصدر الولايت المتحدة قائمة أكثر الدول تضررا من تفشي الوباء، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح أكثر من 585 ألف شخص، وبلغت حصيلة الإصابات فيها حتى […]

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