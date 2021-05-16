الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منزل رئيس المكتب السياسي لـ

2021/05/16 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت غارات جوية إسرائيلية اليوم الأحد منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وذلك من خلال فيديو نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على تويتر.

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