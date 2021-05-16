قلة الأمطار “تخبّئ” ثالث أثر “مهلك” لبلاد النهرين.. صيف العراق “لايبشر بخير”

2021/05/16 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق”: بغداد

سلبيات كثيرة بدأت تتوالى الظهور في العراق نتيجة غياب أو قلة تساقط الأمطار خلال فترة الشتاء والربيع المنصرمين، حيث بدأت بوادر السلبيات تتحقق وتظهر الان بعد أشهر من انتهاء موسم الامطار.

فضلًا عن تراجع نسب المياه في البلاد وتراجع كميات المحاصيل الزراعية التي تعتمد في سقيها على الامطار، تترك قلة الامطار اليوم اثاراها بشكل واضح على شكل الطقس في صيف العراق الذي بدأت بوادره.

يقول المتنبئ الجوي صادق عطية، إن التوقعات تشير إلى أن العراق مقبل على موجات شديدة الحرارة خلال الصيف نتيجة قلة تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته “يس عراق”، إن حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي تشير الى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتبلغ ذروتها الخميس المقبل.

وأضاف، “نحن على اعتاب استقبال موسم الصيف مناخياً، وتشير التوقعات المستقبلية الى ان موجات حارة الى شديدة الحرارة على فترات متوقعة خلال شهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) مع تكرار حدوث عواصف ترابية نهارا خلال الفترة من منتصف حزيران لغاية نهاية تموز”.

وأردف بأن ذلك يرجع “إلى نشاط الرياح السطحية وجفاف التربة الناتج عن شحة امطار موسم 20/21 مما نتج عنه تفكك التربة وقلة الغطاء النباتي وتحديدا من وسط وغرب وجنوب البلاد”.

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