النقل: تطورات جديدة في ملف الربط السككي بين العراق وإيران

2021/05/16 | 09:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت الشركة العامة للسكك الحديد، التابعة لوزارة النقل، اليوم الأحد، قرب مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بشأن الربط السككي بين البلدين، تمهيداً للدخول في مرحلة التنفيذ.وقال مدير عام الشركة طالب جواد الحسيني في تصريح صحفي، إن “الأيام المقبلة ستشهد مناقشة ما ورد بتوقيع مذكرة التفاهم للشروع بتنفيذ العمل بالربط السككي بين […]

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