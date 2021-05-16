الساعون الى تشويه الذاكرة التاريخية لكرد سوريا - صلاح بدرالدين

2021/05/16 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين يجمع علماء التاريخ ، ومفكرو حركات الشعوب التحررية ، على جملة من المسلمات بشأن ذاكرة الشعوب حول تاريخها السالف ، واللاحق ، والآني ، بالتأكيد على : " إن أردت أن تلغي شعباً، ما عليك إلا أن تهز ثقته في ذاكرته وتشل ماضيه لتعطيل حاضره ، ولا يوجد أسوأ من أن تنسى الجماهير تاريخها، وعندما يغفل الشعب عن ماضيه الحقيقي ويستبدل بتاريخ مزيف مخالف، حينها سينسى الشعب من هو، وكيف كان، والاخطر أن من حوله ، وكذلك ......





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