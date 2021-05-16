نَخَّاسُو السُّودان ..! - فيصل عوض حسن

2021/05/16 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن النَخَّاسُ هو الذي يبيعُ الدَّوَابِّ أو الرَّقيق/العبيد، فيُقال نَخَّاسُ العبيد أو نَخَّاسُ الدَّوَابِّ أي بائعها/بائعوها، والنَخَّاسون كانوا يتجمَّعون قديماً في أسواقٍ تُسمَّى (سُوق النِّخَاسة)، ولعلَّ هذا حالنا اليوم بعدما أصبح السُّودان سوقاً للنَخَّاسين، سواء البشير وعصابته أو أزلامهم الحُكَّام الحاليين! ولَئِن كان للبشير ومُتأسلميه (الرِّيادة) في النِّخَاسة، التي مَارسوها بـ(التَدَرُّج/التجزئ ......





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