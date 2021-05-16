تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدن أميركية وكندية عدة

2021/05/16 | 10:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تظاهر الآلاف في مدن أميركية وكندية تأييدا للفلسطينيين، داعين إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في وقت تدور أعنف مواجهات منذ سنوات بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية.

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وخرجت مسيرات التضامن مع الفلسطينيين في العيد من المدن الأميركية والكندية بينها نيويورك وبوسطن وواشنطن وديربورن وميشيغان ومونتريال.

وشارك نحو ألفي شخص في تجمع سلمي نُظّم تحت شعار "دافعوا عن فلسطين" في منطقة باي ريدج في بروكلين وهم يهتفون "حرية حرية فلسطين" و"من النهر إلى البحر، فلسطين حرة".

وانتشر عشرات عناصر الشرطة في المكان.

"أ.ف.ب"

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