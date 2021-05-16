مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث أوضاع فلسطين

2021/05/16 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وسيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي ممثلون عن فلسطين وإسرائيل.

وكانت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة اليوم الأحد.

وسيكون اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد، وذلك على خلفية التصعيد في غزة والمواجهات في القدس والضفة الغربية.

المصدر: وكالات

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