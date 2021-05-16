مهرجان دولي يعلن دعمه للسينمائيين الكورد

2021/05/16 | 10:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إدارة مهرجان يوتوبوري الدولي للفيلم في السويد (Goteborg) الذي عقد دورته الأولى قبل 45 عاماً، دعمها للسينمائيين الكورد عبر صندوق دولي خاص بهذا الغرض .

وقالت إدارة المهرجان في بيان اطلع PUKmedia على نسخة منه، ان هذا الصندوق سيدعم السينمائيين في كل من كوردستان، البرازيل، السودان، وأوكرانيا .

وبحسب بيان الادارة، فإن بإمكان السينمائيين من كوردستان والدول الثلاثة، ارسال الميزانية الخاصة بعملهم السينمائي الى الإدارة القائمة على الصندوق لدراستها وتقييمها من قبل لجنة استشارية مختصة خلال 3 أشهر وإعلان الاعمال التي تتم الموافقة على تمويلها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .

وخصص الصندوق 4 ملايين كرون سويدي لدعم الأفلام السينمائية التي ستتم الموافقة عليها.

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