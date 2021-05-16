تصوير احدث فيلم لشيرين جيهاني في فانكوفر الكندية

2021/05/16 | 10:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت المخرجة الكوردية من شرقي كوردستان، شيرين جيهاني، تصوير احدث اعمالها السينمائية في مدينة فانكوفر الكندية منتصف الأسبوع الماضي.

الفيلم بعنوان الفراشة السوداء Black Butterfly وهو ناطق بالانكليزية ويشارك في تمثيله اكثر من 10 ممثلين، اغلبهم من المكونات العرقية المختلفة في كندا.

قصة الفيلم إنسانية وتظهر سمو القيم النبيلة لدى قسم من الناس، فيما تركز على العنصرية لدى البعض الآخر.

المخرجة الكوردية شيرين جيهاني أخرجت اول فيلم لها عام 2006 ، ولديها العشرات من الأفلام الوثائقية والقصيرة .

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