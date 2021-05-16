النقل تكشف اخر مستجدات الربط السككي بين العراق وايران

2021/05/16 | 10:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، الاحد، ان ملف الربط السككي بين العراق وايران سيكون له اهمية خاصة كونه خطا ستراتيجيا.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح تابعه NRT عربية، (16 ايار 2021)، إن "الأيام المقبلة ستشهد مناقشة ما ورد بتوقيع مذكرة التفاهم للشروع بتنفيذ العمل بالربط السككي بين الشلامجة والبصرة".

وأضاف أن "الربط له أهمية خاصة بوصفه خطا حيويا ستراتيجيا"، معربا عن أمله بأن "يصل الربط إلى مرحلة التنفيذ في الأيام المقبلة، بعد إعلان الحكومة الموافقة عليه".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، أن المفاوضات مع إيران لبناء خطِ سكٍة حديد بين البصرة والشلامجة وصلت مراحلها النهائية.

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