الموارد المائية تؤكد وجود تنسيق مع سوريا وايران وتركيا لضمان حصة العراق المائية

2021/05/16 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت

وزارة الموارد المائية العراقية،

وجود تنسيق دبلوماسي مع ايران وتركيا

وسوريا لضمان حصة العراق المائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي راضي

فاضل،

إن "وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد ا

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