الصواريخ وتكنولوجيا الأسلحة.. كيف تؤثر إيران على الصراع بين إسرائيل وحماس؟

2021/05/16 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ حرب غزة 2014، فيما تحدثت محللة الأمن القومي ريبيكا غرانت إلى قناة فوكس نيوز عن دور إيران فيما يحدث.

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