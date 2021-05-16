طقس العراق: استقرار في درجات الحرارة وأجواء صحوة في عموم المدن

2021/05/16 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التوقعات الجوية، الأحد، إلى ان الطقس صحو في عموم المدن العراقية مع انتشار بعض الغيوم واستقرار في معدلات الحرارة.

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وذكرت الهيئة العامة للانواء الجوية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آيار 2021)، أن "الحالة الجوية مستقرة خلال اليومين المقبلين فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا".

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