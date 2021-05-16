حرب شامله تريدها اسرائيل اليوم: لماذا؟ - عبدالامير الركابي

2021/05/16 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي قد يكون فات المراقبين في المنطقة وهم يتابعون مجريات المتغير الأمريكي بعد ترامب، مهما تكن درجته الفعليه على المستويات المختلفة، ان يخصصوا توقفا مختلفا إزاء معنى ودرجة انعكاس الحاصل أمريكيا على اسرائل وموقعها، وبالأخص الوجهة ومستوى المنجز الاستراتيجي الذي قاربت تحقيقه في المنطقة، وهي على مشارف التطبيع الكامل، قبل الانتقال للاندماج في الكيانيه الشرق متوسطية، الامر الذي يعلم الإسرائيليون انه صار اقر ......





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