حقوق الإنسان تدعو الكاظمي لأطلاق “مبادرة انسانية” تخص هذا الموضوع

2021/05/16 | 10:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إطلاق مبادرة لإلغاء الغرامات المرورية لمخالفات خرق حظر التحوال المقيدة خلال الفترة الماضية.وقال الغراوي، في بيان، إن “الغرامات التي حررت في فترة حظر التجوال من قبل مديرية المرور استهدفت سائقي التكسي وذوي الدخل المحدود”.وبين الغراوي، ان “العديد […]

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