“العراق” السابع عربياً و 62 عالمياً من حيث تأثير التراث الثقافي

2021/05/16 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نشرت مجلة CEOWORLD 2021، تقريراً تضمن تصنيفاً لترتيب دول العالم من حيث تأثير التراث الثقافي خلال العام 2021.وبحسب التقرير، فقد احتلت إيطاليا المرتبة الأولى بأفضل دول العالم بدرجة 95.99 […]

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