2021/05/16 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت حكومة ولاية أوتاربراديش بشمال الهند أنه تم العثور على جثث ضحايا كوفيد-19 ملقاة في بعض الأنهار الهندية في أول اعتراف رسمي بعملية مثيرة للقلق قالت إنها ربما ناجمة عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “جثث ضحايا كورونا في الأنهار بالهند”!..



أول اعتراف رسمي المركز الخبري الوطني.

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