الحشد الشعبي يؤكد تضامنه “الكامل” مع الشعب الفلسطيني

2021/05/16 | 10:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر الحشد الشعبي، اليوم السبت، بياناً بشأن تطورات الأحداث الجارية في فلسطين، فيما أكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.وقال الحشد في بيان تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، إنه “يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في فلسطين الصمود، وما يتعرض له شعبنا هناك من اعتداءات آثمة على يد العصابة الصهيونية الغاصبة التي ترتكب بحق […]

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