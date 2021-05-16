القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في الانبار والبصرة

2021/05/16 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الأحد، القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في البصرة والانبار.

وذكر بيان للمديرية أن “قسمي مكافحة مخدرات – البصرة والأنبار ألقيا القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما مادة الكريستال وكذلك انواع من أدوات التعاطي الملوثة”.

واوضح البيان، ان “تنفيذ الواجبين جاء بناءً على معلومات استخبارية حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في المحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني”.

واضاف،أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالا جزاءهم العادل”.

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