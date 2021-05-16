توضيح من الرافدين حول استمرار عمل فروعه خلال العطل والمناسبات

2021/05/16 | 10:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مصرف الرافدين، الاحد، أن فروعه مفتوحة خلال أيام الاسبوع والعطل والمناسبات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (16 آيار 2021)، انه "يواصل تقديم خدماته دون انقطاع او توقف ولجميع فئات المجتمع".

وأضاف "فروعنا مفتوحة ايام الاسبوع والعطل لصرف مستحقات المنافذ واستلام مبالغ المنتجات النفطية".

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