لحظات مؤثرة.. ناشط من غزة أثناء توثيـ.ـقه الشهـ.ـداء يتفاجأ باثنين من إخوته بينهم

2021/05/16 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء تغطيته للأحداث الدائرة في مدينة

غـ.ـزة الفلسطـ.ـينية، تفاجأ شاب

فلسـ.ـطيني … بوجود اثنين من إخوته بين

شـ.ـهداء الغـ.ـارات الإسـ.ـرائيلية على

قطـ.ـاع غـ.ـزة.

ويقول الشاب “وأن في الأندونيسي أقوم

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