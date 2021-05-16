145 شهيدا بينهم 41 طفلا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

2021/05/16 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي

المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على

التوالي إلى 145 شهيدا، بعد قصف طائرات

الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في

شارع العيون بحي الشيخ رضوان بغزة.

وقال المتحدث باسم وزا

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