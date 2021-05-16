طهران تنعى المستشار السابق للرئيس الإيراني

2021/05/16 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت إيران، أكبر تركان، المستشار

الأعلى السابق للرئيس الإيراني حسن

روحاني، الذي توفي السبت متأثرا

بمضاعفات إصابته بمرض السكري.

وشغل أكبر تركان البالغ من العمر 69

عاما، منصب مستشار روحاني الأعلى خلال

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