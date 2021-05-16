2021/05/16 | 10:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو ..إسرائيل ستواصل قصف غزة ما دامت تقتضي الضرورة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو ..إسرائيل ستواصل قصف غزة ما دامت تقتضي الضرورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).