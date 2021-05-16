2021/05/16 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، نتائج حملات أمنية في عدة محافظات، أسفرت عن القاء القبض على متهمين بجرائم مختلفة.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المديرية العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة أمنية في عدة محافظات..



القبض على متهمين هذه جرائمهم المركز الخبري الوطني.

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