القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظتين

2021/05/16 | 11:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الأحد، القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في البصرة والانبار.وذكر بيان للمديرية، أن “قسمي مكافحة مخدرات – البصرة والأنبار ألقيا القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما مادة الكريستال وكذلك انواع من أدوات التعاطي الملوثة”.وأضاف، ان “تنفيذ الواجبين جاء بناءً على […]

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