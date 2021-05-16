النقل تعلن عن إجراءاتها بشأن الربط السككي مع إيران

2021/05/16 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، الأحد، عن تطورات جديدة تتعلق بملف الربط السككي بين العراق وايران.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد الحسيني في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأيام المقبلة ستشهد مناقشة ما ورد بتوقيع مذكرة التفاهم للشروع بتنفيذ العمل بالربط السككي بين الشلامجة والبصرة".

وأضاف أن "الربط له أهمية خاصة بوصفه خطاً حيوياً ستراتيجياً"، معرباً عن أمله بأن "يصل الربط إلى مرحلة التنفيذ في الأيام المقبلة، بعد إعلان الحكومة الموافقة عليه".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، أن المفاوضات مع إيران لبناء خطِ سكٍة حديد بين البصرة والشلامجة وصلت مراحلها النهائية.

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