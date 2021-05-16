2021/05/16 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، القبض على مسافر عراقي مطلوب قضائياً في مطار البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “منفذ مطار البصرة الدولي ألقى القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسافر عراقي مطلوب قضائياً في مطار البصرة المركز الخبري الوطني.

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