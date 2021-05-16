2021/05/16 | 11:06 - المصدر: عين العراق

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الأحد 16 مايو 2021 | 11:04 صباحاً

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قضاء دوكان يستقبل نحو 100 الف سائح خلال عطلة العيد

اعلن قائممقام دوكان في السليمانية سيروان سرحد، الاحد، عن استقبال نحو 100 الف سائح في المناطق السياحية خلال ايام عيد الفطر.

وقال سرحد في بيان ان ” ادارة دوكان نجحت في كافة التحضيرات لايام العيد لتوفير اجواء جيدة للسياح”.

مضيفا ان ” نحو 100 الف سائح قصدوا المناطق السياحية بحدود دوكان خلال الايام الثلاثة لعيد الفطر”.

واشار سرحد الى انه “خلال ثلاثة ايام، تم تسجيل ثلاث حالات وفاة غرقا من الجنسية العربية تم العثور على جثيمانهم بعد ساعة، فضلا عن ست حالات حوادث انقلاب سيارات واربع حالات تصادم سيارات وحالة دعس واصابة 9 اشخاص وتسجيل حالتي وفاة”.انتهى 25د

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