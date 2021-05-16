بغداد: عراقي يطلق النار على آخر بسبب عدم دعوته على العشاء!

2021/05/16 | 11:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اُصيب شخص بإطلاقة نارية في منطقة الرأس جراء شجار لسبب غريب من نوعه في منطقة البلديات بالعاصمة بغداد.

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وروى مصدر طبي من مستشفى الجملة العصبية لـ"ناس"، (16 آيار 2021)، أن "المستشفى استقبل حالة لشخص تعرض لإطلاق نار وأُصيب برأسه، جراء شجار مع شخص آخر سببه عدم دعوة الطرف الاول (مطلق النار) على مأدبة عشاء أقامها الجريح".

وأضاف أن "الحادثة وقعت في منطقة البلديات ببغداد".

وتابع المصدر الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته أن "الشخص الذي أطلق النار لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأصيب شخص بإطلاق نار داخل صالون حلاقة للرجال وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ "ناس"، الخميس (13 آيار 2021)، إنّ "شخصاص أطلق النار على صاحب صالون حلاقة في منطقة الرحمانية وسط العاصمة، بسبب عدم الالتزام بدور الانتظار".

وأضاف مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "الحادثة أسفرت عن إصابة في منطقة الفخذ، نقل على إثرها صاحب الصالون إلى مستشفى الكرامة".

وأشار المصدر، أنّ "مركز الشرطة القريب من محل الحادث تلقى إخباراً، وفتح تحقيقاً فيه لاعتقال مطلق النار".

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