وفاة الفنانة نادية العراقية

2021/05/16 | 11:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت في القاهرة، الفنانة نادية العراقية اليوم الاحد، عن عمر ناهز الـ57 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت ابنتها مي الخبر عبر حسابها على موقع (فيسبوك) وكتبت: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإن إليه راجعون".

وفي وقت سابق، قالت مي عبر صفحة والدتها الشخصية بفيسبوك: "أنا مي، ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعو لها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة".

وتابعت: "اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

يذكر أن الراحلة دخلت التمثيل آواخر الثمانينيات، تخرجت من كلية الفنون الجميلة، إطلالتها الأولى على خشبة مسرح النهرين حينما رشحها وقدمها للمرة الأولى المخرج قاسم وعلي السراج في مسرحية (حفلة سيد محترم).

قدمت هناك في شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني، وأسند لها المخرج وديع عبد الغني دور البطولة في أحد المسرحيات مع أسعد عبد الرزاق مدير كلية الفنون قدمت فيه أدورا تنوعت بين الكوميديا والدراما، بالإضافة للاستعراضات ولقبت بنجمة المسرح الثانية بعد الفنانة أمل طه.

PUKmedia متابعة

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