استئناف دوام المدارس في إقليم كوردستان

2021/05/16 | 11:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استئناف الدوام داخل الفصول الدراسية بمدارس اقليم كوردستان اليوم الاحد 16/5/2021، بعد مضي شهر على تعليق الدوام في مدارس ومعاهد إقليم كوردستان بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية في بيان، انه بمشاركة مليون و700 ألف طالب وطالبة، و170 الف تدريسي ومعلم وكادر تربوي بدأت المدارس بفتح أبوابها صباح اليوم لاستئناف العملية التعليمية وفقا للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وأعلنت الوزارة استئناف الدوام في المدارس وبنظام التناوب اليوم الأحد.

وقالت مديرة مدرسة (گه‌لی) الابتدائية كزال حمه علي لـ PUKmedia، انه بعد صدور قرار باغلاق ابواب المدارس في اقليم كوردستان، تم اليوم الاحد افتاح ابواب المدارس واستئناف الدوام داخل الصفوف.

واضافت، انه تقرر توزيع الكمامات على الطلبة يوميا اثناء قدومهم الى المدرسة، فضلا عن معرفة درجة حرارة الطلبة بواسطة اجهزة خاصة واتخاذ الاجراءات المناسبة حال ظهور حالات يشتبه بها.

PUKmedia خاص

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