لجنة نيابية تقترح تولي الكاظمي منصب وزير الصحة

2021/05/16 | 11:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقترحت لجنة الصحة النيابية، الأحد، تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ادارة وزارة الصحة والبيئة (اضافة لمنصبه) خلال الفترة المقبلة، مؤكدة ان اشراف الكاظمي على الوزارة سيخدم واقعها ويقدم فائدة للنظام الصحي في البلاد.

وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي، في تصريح صحفي، اليوم (16 آيار 2021) إن "رئيس الوزراء لديه بعض المرشحين وكذلك طلب من نقابة الأطباء تقديم بعض المرشحين، كما أن لجنة الصحة النيابية ايضا لديها مرشحين مهنيين ومستقلين لمنصب وزير الصحة"، مؤكدا انه "سترفع جميع الاسماء الى رئيس الوزراء وتبقى مسؤولية مجلس الوزراء الاتفاق على اسم واحد لوزارة الصحة".

وأشار الى أن" لجنة الصحة والبيئة كان رأيها التخصصي والمهني في أن الفترة القادمة قصيرة ولا تستوعب طرح اسماء معينة ويتم الاتفاق والتصويت عليها في مجلس النواب، حيث ان الوقت المتبقي خمسة اشهر وهي فترة قصيرة لتكليف وزير لتحديد انجازاته خلال الفترة القصيرة".

واضاف ان "اللجنة ارتأت كرأي مهني وواقعي ان يكون رئيس الوزراء هو المشرف على وزارة الصحة كما حصل في فترات سابقة ان تدار بعض الوزارات من قبل رئيس الوزراء "، داعيا الى أن" يكون رئيس الوزراء هو المشرف على وزارة الصحة ويخول بعض الصلاحيات المهمة في عمل الوزارة الى الوكيل الفني".

واكد الموسوي ان" ادارة الوزارة من قبل رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة ستكون جيدة وحتى صلاحياته عندما يكون مشرفا على وزارة الصحة ستكون فيها فائدة للنظام الصحي والوزارة باعتباره لديه صلاحيات واسعة وكبيرة تخدم الواقع الصحي".

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