العراق يكشف عن تصميم مجسم

2021/05/16 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العراق ممثلا بوزارة الشباب

والرياضة عن التصميم الخاص بمجسم

"الحلم" لبطولة كأس الخليج العربي لكرة

القدم المقرر إقامة نسختها الـ25 في

مدينة البصرة أقصى جنوب بلاد ما بين

النهرين خلال الفترة من 24 ديس

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