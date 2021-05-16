القبض على مسافر عراقي مطلوب قضائيا في مطار البصرة

2021/05/16 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد،

إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب

قضائياً في مطار البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، انه"تم

إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب

قضائياً وفق المادة (194) جمارك والصاد

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