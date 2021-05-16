مدينة عراقية صغيرة استقبلت  75 الف سائح خلال ايام عيد الفطر

2021/05/16 | 11:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية السياحة العامة في محافظة حلبجة يوم الأحد أن قرابة 75 ألف سائح قصدوا الأماكن السياحية خلال أيام عيد الفطر.

وقال مدير السياحة في حلبجة أحمد غريب في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن لدى حلبجة ثلاثة مصايف سياحية وهي: أحمد أواه، وجاوك، وهورمان، وقد توزعت فرق المديرية للإحصاء عليها.

وأوضح أن 17 الفا و390 سائحا قصدوا “أحمد أواه” بينما توجه 7 آلاف و561 شخصا إلى الأماكن السياحية في “طويلة وبياره” في منطقة هورمان، و2691 سائحا ذهبوا إلى مصيف “جاوك”.

ونوه إلى أن 30 الفا، و647 سائحا قصدوا مركز محافظة حلبجة، مشيرا إلى المجموع الكلي لعدد السائحين الذين دخلوا المحافظة خلال أيام العيد يتراوح بين 70 – 75 الف شخصا.

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