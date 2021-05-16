2021/05/16 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ضرورة التعايش السلمي وخفض التوتر في مختلف مناطق العالم.

ونشر البارزاني تغريدة على تويتر بمناسبة اليوم الدولي للعيش معاً في سلام، قال فيها انه يكرر دعمه الثابت للتعايش والسلام في العالم ودعوته إلى حل سلمي للأزمات والتوترات في كل مكان، مضيفا انه يعمل ضمان بقاء إقليم كردستان أرضا للتعايش والوئام والسلام إلى الأبد على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني: نعمل على بقاء كردستان أرضا للتعايش والوئام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني: نعمل على بقاء كردستان أرضا للتعايش والوئام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).