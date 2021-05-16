بايدن يهاتف عباس ونتنياهو ويطالب بخفض التوتر والقصف الصاروخي المتبادل

2021/05/16 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث التصعيد الأخير بين الطرفين.

وذكر بيانان منفصلان اصدرهما البيت الأبيض ان بايدن أعرب بخلال مكالمته مع نتنياهو عن قلقه البالغ تجاه تصاعد اعمال العنف والقصف الصاروخي المتبادل، في حين شدد الرئيس الأميركي خلال حديثه مع محمود عباس على ضرورة ان توقف حركة حماس إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

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