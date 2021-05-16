وفاة الفنانة نادية العراقية جراء مضاعفات الإصابة بكورونا

2021/05/16 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (16 أيار 2021)، بوفاة الفنانة نادية العراقية، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفنانة نادية العراقية توفيت عن عمر 57 عاماً جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا".

وكانت الفنانة العراقية قد أصيبت بعدة أزمات صحية، إذ أنها في البداية عانت من نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا، هي وباقي أسرتها، بعد ما قالت عبر حسابها: "يلا كملت ..



برد شديد، حساسية في الصدر، البيت كله تعبان"

يتبع...

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