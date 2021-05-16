مصرع وإصابة 6 أطفال خلال “لعبهم” بعبوة من مخلفات داعش في صلاح الدين

2021/05/16 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع وإصابة 6 أطفال خلال لهوهم بعبوة من مخلفات داعش في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "3 أطفال لقوا مصرعهم، و3 آخرين أصيبوا بجروح خلال لعبهم بعبوة من مخلفات داعش في قرية المالحىة الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين".

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